Padre e hijo son detenidos por presunto feminicidio de Monserrat Juárez

México, D.F. - El pasado viernes, una joven de 25 años fue hallada sin vida en su departamento ubicado en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. Posteriormente, la mujer fue identificada como Monserrat Juárez. La Fiscalía capitalina ha abierto una carpeta de investigación en torno a este presunto feminicidio.

De acuerdo con las autoridades, los principales sospechosos en este caso son Sean Alejandro "N", de 27 años, quien era pareja de Montserrat, y César "N", padre de Sean. El día de los hechos, César "N" fue quien reportó a la policía que su nuera se había desvanecido, alegando que padecía trastornos alimenticios y respiratorios.

Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, se descubrió que Sean había intentado contratar los servicios de una agencia funeraria para cremar el cuerpo de Montserrat. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio evitó que esto ocurriera, permitiendo así realizar una necropsia de Ley para determinar la causa de la muerte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, posteriormente, se logró la detención de Sean Alejandro "N" y de César "N", padre de Sean, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de una tienda de conveniencia a las 03:10 horas de la madrugada. Durante la detención, Sean fue encontrado en posesión de dosis de aparente droga, mientras que su padre intentó impedir la acción de los policías y agredió a los mismos.

Según la información recopilada, el arresto de estos individuos se llevó a cabo en base a una serie de pistas que relacionaban a los detenidos con el reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Montserrat Juárez.

Familiares y vecinos denunciaron abusos previos

Vecinos de Montserrat habían denunciado en redes sociales la violencia que sufría la joven a manos de su pareja, Sean Alejandro "N". Informaron que estas denuncias se habían realizado desde hace más de un año y que lamentablemente culminaron con una golpiza que le arrebató la vida a Montserrat.

Además, en las redes sociales se compartió una ficha de búsqueda que identificaba a Montserrat Juárez Gómez con una edad de 25 años y una fecha de desaparición del 7 de julio de 2022, con un reporte presentado por sus familiares el 10 de marzo de 2023.

Ella tenía un boletín de desaparición desde diciembre del 2021, el cual yo la estaba buscando. Hubo muchas anomalías en el caso, estuve buscándola por mucho tiempo y pues las fiscalías del Estado de México me pusieron muchas trabas; que mi caso no quede impune, soy una más, mamá doliente de un feminicidio”, declaró la señora Rosa Icela, madre de Montserrat, en entrevista para FORO y N+.

Por su parte, Armando Juárez, el padre de Montserrat, explicó que hace algunos meses, al parecer, Montserrat misma se acercó a las autoridades del Estado de México para solicitar la eliminación de su ficha de búsqueda. No obstante, afirmó que su hija mostraba evidentes signos de haber sido víctima de violencia y estaba siendo amenazada. Instó a que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija.

"Llevaba rasgos de violencia, se presenta en la Fiscalía de Naucalpan y en Naucalpan no hacen nada para detener a mi hija y brindarle apoyo, ella siempre estuvo bajo amenaza. Mi hija estuvo bajo amenaza, protegiéndonos, tal vez a nosotros como su familia", aseguró. “Paso ahorita aquí al Semefo y me la entregan muerta y me siento muy mal por las autoridades que no hacen nada”

