Padre de Carlos Loret difunde ‘Fake News’ sobre ministra de Dinamarca para atacar a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Rafael Loret de Mola, volvió a compartir una noticia falsa en sus redes sociales para atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El padre de Carlos Loret de Mola, compartió en su cuenta de Facebook un video en el que supuestamente la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen y el parlamento de ese país se burlan del Presdiente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus declaraciones de querer un sistema de salud como el que tienen ellos.

Loret de Mola no se percató que lo dicho en el parlamento de Dinamarca no corresponde a lo que supuestamente se indicaba que la ministra hablaba sobre López Obrador y compartió el video grabado en octubre de 2019, bajo el título: "No sólo yo me carcajeo de AMLO".

Según El País, la primera ministra danesa, arrancó las carcajadas al leer un informe sobre la adquisición de animales de circo por parte del Estado.

Mientras Frederiksen comenzó a reír al relatar la historia de cómo el Gobierno danés rescató a cuatro elefantes de nombres: Ramboline, Lara, Djunga y Jenny, los últimos paquidermos para espectáculos que quedaban en el país.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el periodista publica una noticia falsa, pues apenas el 20 de septiembre pasado publicó una imagen falsa para hacer creer que en la protesta que realizan los integrantes de Frenaaa en la Ciudad de México había miles de personas.

También el padre del presentador de noticias bautizado en las redes sociales como "Lord Montajes”, ha manipulado otras imágenes para hacer creer que son hechos que ocurren en México.

Rafael Loret de Mola ha sido desmentido casi de manera inmediata en cada una de sus “Fake News”, pero en esta ocasión fue blanco de burlas.