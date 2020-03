Paciente no estuvo en cuarentena y tuvo contacto con 280 personas en Tabasco

TABASCO.- La Secretaría de Salud de Tabasco, reveló que una persona contagiada con Covid-19 no estuvo en cuarentena y tuvo contacto con 280 personas, por lo que ya se busca a todos ellos para tenerlos en observación.



En Conferencia de Prensa, la titular de la dependencia, Silvia Roldán Fernández, informó que en esta entidad se detectó un hecho similar al "caso 31" ocurrido en Corea del Sur, donde una mujer contagiada en China de coronavirus viajo a ese país y no siguió las medidas de salubridad afectando a más de mil personas.

En Tabasco se trata de un paciente que viajó al extranjero que dio positivo pero antes había acudió a diversos lugares teniendo contacto con decenas de tabasqueños.



"No sé si leyeron en algún artículo el caso 31 de China; el caso 31 es una mujer que no hizo caso de las recomendaciones, anduvo por todas partes, y ese fue el caso que desató la parte más importante de la epidemia; nosotros también tenemos nuestro caso 31, ese caso nos ha dejado 280 contactos, entonces y ya ahorita tenemos caso que no tienen nada que ver con los viajeros al extranjero", indicó.



Roldán Fernández, no detalló de quién se trata, solo que ya fue identificado y que se busca a todos sus contactos para ponerlos en observación.



Al hacer un recuento de la incidencia epidemiológica que ha tenido hasta el momento el Covid-19 en Tabasco, precisó que de los 33 casos confirmados, 25 son del municipio de Centro, tres de Comalcalco, dos de Nacajuca, uno de Cárdenas, uno de Jalpa de Méndez y otro de Emiliano Zapata.



De ellos, el 82 por ciento han sido atendidos de manera ambulatoria y el 36 por ciento, han requerido de hospitalización por sus antecedentes de enfermedad crónico-degenerativas.



"Nueve personas se encuentran internadas en el hospital “Dr. Juan Graham Casasús", cinco residentes del municipio de Centro que dieron positivo a la prueba de COVID-19, tres en proceso -dos de Villahermosa y uno de Huimanguillo- y uno más de Cárdenas que presentaba síntomas respiratorios, pero que dio negativo al estudio”, refirió la funcionaria.



Del total que hay internados, precisó, tres se reportan como graves y conectados a un respirador, y dos más se encuentran en vigilancia por ser personas mayores de 60 años con comorbilidad; es decir, enfermedades asociadas.



La funcionaria informó que en Hospital Ángeles se reporta una paciente de 63 años también en condición grave y con bronquitis crónica, por lo que requirió el uso de respirador artificial; mientras que en el Hospital Regional de Pemex, se atiende a un paciente de 59 años que además de síntomas respiratorios presenta diabetes y obesidad. Ambos casos son monitoreados por la dependencia.



La secretaria de salud dio a conocer que a partir de este domingo, se inició la distribución de materiales a los hospitales y centros de salud que ayudarán a hacer frente a la emergencia sanitaria, entre ellos alcohol en gel y cubrebocas, insumos que se encontraban escasos.



Aunado a ello, confirmó la contratación de 271 especialistas para fortalecer el servicio en las unidades médicas.



Anunció que con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, a partir del lunes, se sumarán a los puestos tres de vigilancia epidemiológica ubicados en Paraíso, otros más en La Venta y Estación Chontalpa, en Huimanguillo; El Tortuguero, en Macuspana, y la carretera Villahermosa-Teapa.