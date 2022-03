Paciente del IMSS denuncia que le enyesaron la mano y no se puede quitar la chamarra

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se viralizó el caso de un joven que acudió a una clínica del IMSS y fue víctima de una mala praxis médica.

De acuerdo con Axel Fernando, luego de un accidente en motocicleta acudió al IMSS para recibir atención por parte de profesionales, sin embargo, al momento de tratarlo tuvieron que ponerle yeso en una mano, y como no le permitieron quitarse la chamarra, cuando salió del hospital y el yeso abultado se secó, resultaba imposible que se pudiera retirar la prenda.

Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela ¿Que siguen el método del doctor Nick Riviera?”, publicó el joven junto a una fotografía que probaba lo sucedido.