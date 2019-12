PRI alentaría a pobladores de Tabasco a no pagarle a CFE

CIUDAD DE MÉXICO.- Alentados por el PRI, pobladores de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro, retomaron el movimiento de Resistencia Civil para no pagar el servicio de energía eléctrica, pese al llamado del gobierno estatal para que se sumen al acuerdo Adiós a tu deuda.

En la entrada de la Villa de Tamulté, donde inició hace 24 años el movimiento de resistencia de la mano del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y el PRD, en el que militaba, se colocó un espectacular en el que anuncian que no pagarán más el consumo de la energía eléctrica y que ahora es el tricolor quien los encabezará.

“Zona indígena del municipio de Centro, Tabasco. En asamblea comunitaria, en votación a mano alzada, hemos decidido volver nuevamente a la Resistencia Civil contra la CFE por las altas tarifas. Aviso a la CFE: no hacer cortes, zona en conflicto”, se alcanza a leer en el anunció panorámico, el cual tiene el logotipo del PRI.



El mismo dirigente local del tricolor, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, anunció que, de ser necesario, harán marchas y plantones en contra de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que el convenio firmado con el estado no funcionó y por el contrario, los recibos de luz están llegando más caros que antes de este acuerdo y que además encabezarán ahora las demandas de los ciudadanos.



“Vamos a promover la resistencia civil y todas aquellas acciones que sean necesarias: marchas, protestas, la reconexión de luz, en caso de cortes, la promoción de amparos y asesorías jurídicas para los ciudadanos”, aseguró.



El priista dijo no compartir la estrategia anunciada por el PRD, de enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para suplicar que favorezcan a Tabasco. Dijo, se advierte una cuestión burocrática de la que no serán partícipes.



Gutiérrez Gutiérrez acusó que el gobierno estatal, lejos de resolver el problema de las altas tarifas eléctricas, se ha convertido en un cobrador más de la CFE.



Sobre este llamado a retomar la resistencia civil en Tamulté de las Sabanas, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, afirmó que el programa Adiós a tu deuda no es de carácter obligatorio, por lo que cualquier ciudadano está en su derecho de sumarse.



“Nosotros somos respetuosos de eso. No hay mejores condiciones que la que el programa brinda. Ya por años nuestra discusión fue la tarifa eléctrica más baja, y ya se consiguió. Es la más baja del mercado nacional, el sector eléctrico nacional para uso doméstico. Y también se consiguió lo que se reclamó durante años: borrón y cuenta nueva”, aseveró.



López Hernández hizo un llamado a los ciudadanos a que acudan y que regularicen su situación. “A la fecha van 170 mil tabasqueños que han regularizado. Sé también que algunos de los que han regularizado su situación, creo que 20%, ha dejado de pagar cuando menos el último consumo”, apuntó.