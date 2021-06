PREP se prepara para dar inicio a sus operaciones tras cierre de casillas

CIUDAD DE MÉXICO.- En breve comenzará su operación el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que las casillas instaladas cierren sus puertas e iniciar el conteo de estos por parte de las autoridades electorales.

A partir de las 20:00 horas, tiempo del Centro del país, de este domingo cuando el PREP a recopilar información emanada de todas las casillas y ofrezca estos datos en tiempo real a través de internet,

El mencionado sistema funcionará durante las 24 horas siguientes a su inicio de operaciones, en los que dará los resultados obtenidos mediante la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se entregarán en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

La función del PREP no es de contar votos, sino de capturar y publicar la información de las actas de escrutinio y cómputo.

Cabe señalar que no da resultados definitivos, pues no sustituye a los cómputos distritales, por lo que los datos que emanen de él se deben considerar de carácter informativo, pues no tendrán efecto jurídico.

El PREP no se trata de un conteo rápido, sino de una muestra de ciertas casillas, seleccionadas previamente, para estimar el resultado de la elección.

Las elecciones de este domingo, en las que se eligen 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y más 21 mil puestos más de elección popular, arrancaron a las 08:00 horas y terminaron a las 18:00.

De acuierdo con el INE, 93 millones 528 mil 473 mexicanos, que se encuentran en territorio nacional o en el extranjero, estaban en condiciones de acudir a las urnas a emitir su voto.

Con información de Reporte Indigo