PRD pide a gobierno de AMLO no eliminar los fines de semana largos

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados hizo un exhorto al Gobierno Federal para que presenten una propuesta más viable y mejor pensada ante el improvisado planteamiento del Ejecutivo Federal de desaparecer los fines de semana largos.



A través del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, el sol azteca llamó a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, Turismo y Economía, para en conjunto con el presidente de la República busquen un criterio intermedio en los fines de semana largos.



En 2005 se modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de prefijar las fechas de los fines de semana largos y que de este modo, las familias de todos los estratos sociales pudieran planear vacaciones.



Esta estrategia para fomentar el turismo ha funcionado bien y de cancelarla, le costaría al turismo nacional más de 21 mil millones de pesos anuales, señaló el legislador perredista. De acuerdo con la Secretaría de Turismo solamente el puente por el día de la Revolución Mexicana del viernes 15 al 18 de noviembre del 2019 significó ingresos aproximados por arriba de 4 mil 900 millones de pesos.



Por su parte, las empresas también se han beneficiado a través de los años con estos fines de semana largos ya que si el día caía en jueves en vez de lunes o viernes, interfería con la productividad de los centros laborales y había un descontrol en el mismo.



No obstante, Aguilera Rojas dijo entender lo controversial del tema y al igual que al presidente, le parece preocupante que muy pocos niños y niñas sepan qué se celebra el 5 de febrero, por citar un ejemplo. Es por esto, que su exhorto va dirigido también a la Secretaría de Educación Pública para que se presenten estrategias para reforzar el aprendizaje y la conmemoración de fechas importantes en la historia del País.



Es por estas razones por las que el diputado del sol azteca propone buscar un criterio intermedio que no afecte al turismo ni a la economía mexicana, pero que al mismo tiempo se atiendan las deficiencias escolares.



"Desgraciadamente, eliminar los fines de semana largos no garantiza que se fortalezca la memoria histórica, pero en cambio sí es un hecho que afectaría al turismo nacional, pero ambas causas deben ser atendidas", explicó el diputado por Michoacán.



A penas el pasado jueves, los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados rechazaron la eliminación de los puentes vacacionales propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se cancelaria la derrama económica que los visitantes dejan en sus entidades durante esos descansos.



La oposición a la propuesta presidencial unificó a legisladores de Morena, PT, PAN y PES, quienes valoraron la posibilidad de citar al secretario de Turismo, Miguel Torruco, para analizar la situación.



De hecho, en la sesión los legisladores avalaron una opinión positiva a la iniciativa que busca establecer el 1º de noviembre como día de asueto en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo y 21 de la Ley General de Turismo.



El propósito de esa reforma es, con esa nueva fecha de descanso, conmemorar las tradiciones y la riqueza cultural mexicana, incrementar la afluencia turística en el País y que las nuevas generaciones "sean conscientes de la historia de México".



En la sesión, el presidente de la Comisión, Luis Javier Alegre Salazar, de Morena, expuso la preocupación por la eliminación de "los puentes" y el impacto en la reducción del turismo interno, sector que da empleo directo a más de 4 millones de personas e indirecto a más de 10 millones.



Quitar los puentes afectaría gravemente por ejemplo a Guerrero, donde el turismo representa el 76 por ciento, aseveró la diputada Abelina López Rodríguez, también de Morena, quien dijo "nosotros vivimos del turismo, no podré avalar lo que afectará al estado".