PRD convoca a marchar contra AMLO este primero de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRD llamó a su militancia a marchar este domingo 1 de diciembre, en el marco del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero una parte del partido del sol azteca ha decido no salir a manifestarse.



La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD avaló convocar a su militancia a marchar este domingo 1 de diciembre. En tanto la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) decidió que no se sumarán a la protesta.



La Dirección Nacional Extraordinaria, en la cual se encuentra Estephany Santiago, indicó, es por la defensa de la democracia, por la paz y para exigir al gobierno federal acciones claras por enfrentar la inseguridad y la falta de crecimiento económico.



"En sesión aprobamos llamar a las y los perredistas a marchar y como dirigente nacional, como perredista y también como ciudadana participaré convencida en esta marcha encabezando nuestro contingente y alzando la voz sobre demandas que este instituto político ha defendido desde hace años y que incluso han sido nuestras banderas como el respeto a los derechos humanos, las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el combate a la corrupción, que se elimine cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, porque la democracia en México siga fortaleciéndose", mencionó Estephany Santiago.

La líder perredista añadió que se convocó a la militancia en los diversos estados.

“Desde el PRD señalamos que a un año de gobierno la situación en el país es preocupante, los nombramientos a modo y los intentos de acabar con la autonomía de diversas instituciones es muestra clara de regresión al autoritarismo", apuntó.

El PRD agregó que el país no va por buen camino y quien gobierna no quiere escuchar las demandas de toda la ciudadanía. “Y por ello todas y todos vamos a salir a la calle para señalar puntualmente lo que este gobierno federal no está haciendo bien“, apuntó.



Estephany Santiago dijo que llama a todos los sectores sociales, del empresariado y del ámbito político realmente comprometidos con la defensa de la democracia y de la construcción de un mejor porvenir para México a que sigamos sumando esfuerzos para frenar el avance de un poder sin contrapesos. “Todos marchemos y todos hagamos juntos un bloque en pro de las libertades, la seguridad y el bienestar”, puntualizó. Sin embargo Alternativa Democrática Nacional (ADN) determinó que ellos no participarán en la movilización.



“ADN quiere manifestar que no estamos de acuerdo con la decisión tomada fuera de las instancias del partido y por otros actores, para convocar como PRD y participar en la marcha [...] No compartimos la posición de los grupos convocantes que, desde la derecha y la extrema derecha, desean la caída del gobierno federal”, difundió.