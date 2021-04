PGR no hizo “prácticamente ninguna investigación” tras la desaparición de Alfredo Jiménez, afirma Encinas; FGR no muestra avances

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La entonces Procuraduría General de la República (PGR) no hizo “prácticamente ninguna investigación” para esclarecer la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, reveló Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación.

Además, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) contestó ayer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con una ficha muy general “sin avances” e informando que no se dará acceso al expediente del periodista de El Imparcial desparecido hace 16 años en Hermosillo.

“La PGR entonces no hizo prácticamente ninguna investigación. Ya lleva un rezago que debe superar la FGR y la Fiscalía Especializada por la Libertad de Expresión; sus padres tienen derecho a acceder a la carpeta y que se les brinde la información. Nosotros podemos apoyar esa gestión para que complemente los compromisos que hemos asumido”, dijo Encinas.

El subsecretario aclaró que “de acuerdo con lo que nos respondió la Fiscalía, continúa la investigación”.

Pero Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), afirmó que es preocupante que la FGR no quiera colaborar con la Segob para el esclarecimiento del paradero de Alfredo.

“Solicitamos información a la FGR, nos respondió anoche con una ficha muy general, sin avances, y diciendo que no nos van a dar acceso a la carpeta. Es algo que nos preocupa mucho porque no es el único caso que sucede sino que tiene que ver con la intención de salirse de la Comisión Nacional de Búsqueda y de no aceptar el protocolo homologado de búsqueda”, dijo.

Quintana Osuna explicó que el caso del periodista Alfredo Jiménez es un “caso emblemático” y que se replica en otras investigaciones.

“Si no tenemos acceso al expediente, corremos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que ya han dicho por años en las Fiscalías”, dijo.

La comisionada adelantó que ya trabaja con el representante legal de la familia de Alfredo para que los papás puedan tener acceso al expediente.

En cuanto a la búsqueda en vida o restos de Alfredo, Encinas Rodríguez precisó que es “difícil establecer un plazo para un resultado concreto”.

Un año después de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota se llevó a cabo una marcha del periódico El Imparcial hasta la plaza Emiliana de Zubeldía.

“Aquí la Comisión Nacional de Búsqueda está realizando la búsqueda en vida y sin ella”, dijo.