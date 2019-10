PAN reclama a Durazo el que no hayan usado la fuerza en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.-El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados reclamó la falta de seguridad y el que no haya usado la fuerza pública en contra de la delincuencia organizada en el país al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo en su comparecencia ante el pleno.

Los legisladores del PAN, en voz del diputado Jorge Espadas, subió a tribuna para fijar su postura en torno al 1er. Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sacaron cartulinas y una manta con la leyenda: “SeguridadSinPretextos”. Además colocaron un contador de muertos que hasta este momento llevan 30 mil 518 asesinados.

“El culiacanazo puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos por una fallida estrategia”, dijo el diputado Jorge Espadas (PAN).

El día de ayer, Durazo aseguró que “convencidos de que la violencia siempre pierde así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco. Esa estrategia belicista no solo alentó la espiral de la violencia desde el poder público si no que las propias instituciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como pudo haber sucedido en Culiacán”.

"En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a las garantías individuales, y al final de cuentas, habríamos ganado, pero ¿a qué costo?, ¿de qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron?, ¿de qué sirvió tanta guerra si los muertos y desaparecidos se acumularon de manera indetenible por décadas?, ¿de que sirvió la aparatosa captura de cabecillas si la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente?", dijo.

Destacó que “en la decisión de retirarnos del inmueble, ya controlado, en el que se encontraba el presunto delincuente, privó una razón que de tan profunda, se convierte en razón de Estado. Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando el retorno a la paz y la tranquilidad de la población”.

Entre otros puntos estratégicos de la política de seguridad destacó: Terminar con la corrupción, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

También la incorporación del conocimiento del pleno respeto y promoción a los derechos humanos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales, navales y militares; la regeneración ética de la sociedad, que es imprescindible para apuntalar la estrategia de seguridad.

Enfatizó sobre la creación de la Guardia Nacional que debe ir acompañada del fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Esta iniciativa complementaria se enmarca en el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; la desaparición del Cisen y creación del Centro Nacional de Inteligencia como un órgano de inteligencia de Estado.



El responsable de la seguridad pública en el País aseguró que para garantizar el éxito de estas estrategias generales y específicas planteadas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se parte de un consenso básico, considerar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política e ideológica que facilite la construcción de consensos.