PAN pide a Sheinbaum reducir gastos en publicidad para invertir en Metro CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Federico Chávez, diputado del Pan en Ciudad de México, solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reducir sus gastos de comunicación e imagen en lo que resta del 2023 e invertir ese dinero en el mantenimiento del Metro de la ciudad, que durante los últimos meses ha reportado múltiples fallas en sus servicios.

No es posible que Sheinbaum gaste 753 millones de pesos en su imagen desde el gobierno local durante este año, incrementando descaradamente el gasto para su publicidad y comunicación en un 39%, de acuerdo al presupuesto de este año", asevero.

Del mismo modo, Chávez lamentó que Sheinbaum enfoque toda su atención en su compaña por la presidencia de México, pues en dicho esfuerzo, afirma que la mandataria deja descuidada la capital, sin responderle a sus ciudadanos, en especial a aquellos con familiares desaparecidos o enfermedades terminales.

Según El Universal, la jefa de Gobierno tenía alrededor de 541 millones de pesos para su publicidad en 2022, pero para este año, decidió aumentar ese presupuesto con 211 millones de pesos más.

Por otro lado, Federico Chávez recordó que Sheinbaum ha dado contratos por más de 46 millones de pesos a tres empresas para ejecutar publicidad "positiva" para hacia ella.

Empresas que también se han dedicado, por órdenes de la jefa de Gobierno, a atacar a Lorenzo, Córdova, Ebrard y hasta a Monreal, ello, de acuerdo a investigaciones de periodistas".

En este sentido, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, instó a Sheinbaum para que sea más sensible con los problemas de los capitalinos "y no encargue la Ciudad a funcionarios de medio pelo que no tienen el compromiso institucional para resolver durante los fines de semana".