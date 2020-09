¡Otra vez! Lanzan huevos a Fernández Noroña en Hidalgo

PACHUCA, Hidalgo.- Por segunda ocasión el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, fue atacado a huevazos en un evento proselitista en Hidalgo, Hidalgo, en esta ocasión fue en el municipio de Singuilucan donde había acudido para apoyar a la aspirante a la alcaldía de ese lugar.

Al acudir a un evento de la candidata Ana Luz Arista y en los momentos en que daba su discurso, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos mientras gritaban "Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo".

De manera inmediata sus seguidores comenzaron una persecución, mientras el diputado conminaba a no agredirlos. "No los agredan, vienen a golpear, son los mismos hoy si me di cuenta. No los agredan, no caigan en la provocación".

Pretenden intimidarme, están perdidos. Regresaré a los cierres de campaña en Hidalgo. @omarfayad está detrás de las agresiones y provocaciones a nuestras reuniones. pic.twitter.com/GVI6qE7EVy — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 27, 2020

Refirió que es la segunda ocasión en que ocurre un incidente similar. Durante la persecución dos de los sujetos fueron detenidos.

En su cuenta de Twitter, el diputado señaló que el gobernador Omar Fayad se encuentra detrás de las agresiones y provocaciones que ha sufrido.

Pretenden intimidarme, están perdidos. Regresaré a los cierres de campaña en Hidalgo. @omarfayad está detrás de las agresiones y provocaciones a nuestras reuniones. externó, mientras compartió una fotografía de uno de los presuntos agresores.

El fin de semana pasado en el municipio de Huichapan, el legislador también fue atacado con huevos y jitomates mientras apoyaban al candidato de su partido para la presidencia municipal de ese lugar, Humberto Endonio Salinas.

En esa ocasión, Fernández Noroña acusó al hermano del aspirante del partido verde Emeterio Moreno Magos de ordenar el ataque. Tras estos incidentes, Partido del Trabajo reprobó estas conductas y exigieron que estas agresiones no queden impunes.