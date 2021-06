Osorio Chong no se niega a ser dirigente del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los resultados de las recientes elecciones en las que el PRI obtuvo más diputaciones federales pero perdió las 15 gubernaturas en disputa, incluidas 8 que actualmente encabeza, el coordinador de ese partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no descartó postularse para dirigir al Comité Ejecutivo Nacional, pero consideró que primero debe hacerse un análisis profundo que abarque a todos los sectores partidistas.

El análisis no debe quedar solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público, yo creo que debe ser de la base, debe de ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados que no tuvieron el apoyo de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos", puntualizó.