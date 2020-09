Óscar Valdillo: Fin de una relación desvanecía su futuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 14 de octubre de 2019, Óscar Chávez Gómez, al regresar de su trabajo, perdió una llamada, la regresó; era una amiga que le reveló que su ex novia publicó en Facebook que abusó de ella.

Se trata de la mujer con la que sostuvo una relación sentimental entre el 4 de abril de 2018 y el 9 de junio de 2019. Óscar trató de comunicarse con ella, pero la joven no quería hablar con él.

Antes de iniciar esa relación, cuenta:

"A finales de 2017 la conocí en Instagram y ella exponía a su exnovio con ofensas como: "BASURA". Amigas y amigos en común, cuando supieron que estábamos saliendo, me advirtieron que cada que ella salía de una relación hacía lo mismo; yo sé que esto debió alertarme, pero los ignoré. Jamás pensé que yo sería el siguiente".

Chávez, bloqueado por su ex novia en redes, pidió a sus amigos revisar aquel extenso post que iniciaba con "tengo algo que contar...".

Llamó al teléfono de casa de su ex pareja, contestó la madre de ella, quien ya estaba enterada de la publicación y así pudo hablar con su ex novia.

No quería hablar con él

En la plática trató el asunto y dijo notarla con ira, a difetencia de cuando terminaron.

"Le pregunté por qué hacía eso si yo jamás abusé de ella de ninguna manera: nuestra sexualidad siempre fue consensuada. Ella respondió algo como:

"¡Yo no dije que no haya sido consensuado, Óscar! Pero muchas cosas no me gustaron y jamás te dije, pero las hice por mero compromiso".

Ella le contó que aunque toda su sexualidad fue consensuado hubo cosas que no le gustaron y hizo "por mero compromiso".

La publicación era cada vez más compartida, llegaron amenazas a las redes de él y su familia; todo se empezaría a complicar.

"Yo estaba completamente indefenso, yo no sabía cómo podía probar que las acusaciones eran falsas, yo no sabía cómo demostrar que era inocente, que tenía derecho a ser leído, que mi versión también importaba".

Óscar dijo no saber que hacer, pidió a sus cercanos reportar la publicación que se mantuvo, hasta que consiguió a su abogado y avisó que denunciaría a su ex novia por "Delitos contra la dignidad de las personas".

"Inmediatamente ocultó todas las publicaciones que hizo para atacarme. Por primera vez desde octubre, sentí una ligera ola de tranquilidad: las publicaciones ya no seguirían girando en redes sociales".

En tanto, en su escuela era fotografiado y las miradas apuntaban a él cuando el maestro pasaba lista.

"Seguía insistiendo en arruinarme la vida, esta vez desde nuevos flancos, como la universidad: Mandó mensaje a una página de mi escuela y pidió que publicaran mi nombre completo y carrera".

Por esto perdió amigos, su banda lo expulsó y tuvo que pedir tiempo en su Universidad para afrontar el caso legal.

"Poco a poco, todo se me iba desmoronando: la música, los estudios, el trabajo.

Me iba quedando sin aspiraciones a causa de las publicaciones de Viridiana".

¿Acuerdo legal?

Para enero de 2020, los equipos legales propusieron retirar denuncias de ambas partes, pero no hubo acuerdo. El abogado de Óscar señaló que la ex novia caía en contradicciones, pues mientras denunciaba violación en los mensajes señaló que "todo fue consensuado".

"Esto desconcertó a mi abogado, pues nos comentó que aquí existía una contradicción, porque ella afirma en sus publicaciones haber sido manipulada con su consentimiento y esto mismo confirmó en la llamada citada en las primeras líneas de este texto: "Yo no dije que no haya sido consensuado, Óscar... ". Y según la ley, hay una gran diferencia entre lo que declara en sus publicaciones y lo que el delito de vi0lacixn refiere".

La denuncia de Óscar procedió en febrero y su objetivo, asegura era limpiar su imagen y no perjudicarla a ella.

Todo sigue en curso y él mencionó que aún espera ser notificado para "poder dar la cara".

No pretende desvirtuar movimientos

Al final de su mensaje, el joven apunta que su objetivo no es demeritar acusaciones en redes sociales pues considera que "es necesario exponer a quien lo merece".

"Con esta publicación no pretendo insinuar que las acusaciones en redes sociales siempre son falsas, yo siempre he considerado que es necesario exponer a quien lo merece y advertir cuando se debe tener cuidado con una persona que puede atentar contra nosotros.

Redacto esta publicación porque, por parte de Viridiana, lo único que le falta compartir de mis datos personales es mi domicilio; a veces siento que lo hará en cualquier momento; y quizá, mis palabras logren disuadir a quienes han jurado atentar contra mi seguridad o la de mis conocidos. Quizá mis palabras detengan lo inevitable. Y a pesar de todo esto, hubo también quienes juzgaron mi silencio: "El que nada debe, nada teme". Qué diferente se ve desde afuera, ¿no?".