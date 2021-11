¡Orgullo mexicano! Niña de 16 años desarrolla aplicación para traducir lengua de señas

ESTADO DE MÉXICO.- Desde la infancia, los niños desarrollan su creatividad mientras la combinan con su aprendizaje. El resultado de esa unión, puede llegar a ser una gran idea para la sociedad, siendo un gran apoyo o alternativa para muchas personas.

Así lo ha demostrado Estrella Salazar, joven de 16 años de edad, quien ha recibido gran apoyo a través de redes sociales ya que ha aprovechado su gran intelecto para innovar en el lenguaje de señas.

La pequeña Estrella ha decidió demostrar su gran capacidad e intelecto al realizar diversos proyectos científicos cuyo propósito es lograr un cambio positivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Actualmente se encuentra trabajando en una aplicación para dispositivos móviles que tiene la finalidad de traducir el lenguaje de señas a texto y voz llamado “Hands with Voice”.

Me puse a pensar, si no hay maestros preparados, porque no hacer algo para aportar y hacer que las personas con pérdida auditiva se pueden integrar a la sociedad”, mencionó.