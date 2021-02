Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y fundaciones tienen un tipo de evasión fiscal muy parecido al de las factureras: SAT

CIUDAD DE MÉXICO.-Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción tienen un tipo de evasión fiscal muy parecido al de las factureras; meten nómina de personas inexistentes.

"Este tipo de fundaciones, de asociaciones, de cooperativas... todas tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras, lo que hacen es meter nóminas de personas inexistentes o meten servicios que no existen, meten donativos que a la mera hora no son donativos sino transferencias para otro tipo de acuerdos, entonces todo eso se revisa".

Agregó

"Incluso en causas tan filantrópicas como la salud sí hay cosas impresionantes, por ejemplo, hay fundaciones que supuestamente están donando un equipo a un hospital y luego el hospital no lo mete en sus activos, y cuando se le pregunta al hospital por qué hace eso, responden que se lo prestaron por dos meses y a los meses se lo mandan a otro hospital y luego a otro. Una factura la multiplican en cuatro y hacen acreditable un importe en lugar de 100 millones de pesos acreditan 400, y luego al final del día les regresan el equipo... En las que hay "labor social" lo que meten son factureras, o en la nómina están gente con conflicto de interés y cosas de ese estilo".

Ante las declaraciones de Mexicanos Contra la Corrupción de que hay persecusión en su contra por parte del SAT y del gobierno, Buenrostro aclaró que "no hay nada de eso".

"No hay persecusión. Que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien que duerma tranquilo, y el que no paga impuestos pues que se preocupe porque tiene que pagar. No hay persecusión, hay aplicacion de la ley", detalló.

#EnVivo | Este tipo de organizaciones (@MXvsCORRUPCION) tienen un tipo de evasión fiscal muy parecido al de las factureras; meten nómina de personas inexistentes, explica Raquel Buenrostro, titular del @SATMX#LosPeriodistas @alvaro_delgado y @paezvarela▶️https://t.co/nw6HMGoa33 pic.twitter.com/NhsgYshNQ8 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) February 4, 2021

AMLO pide investigar si a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le condonan impuestos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó desde el año pasado que se investigue si la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibe beneficios de la condonación de impuestos.

La revista Proceso reveló que MCCI maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana.

Según señalan, la organización recibe dinero que en algunos casos no cuadran con lo que reporta al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Ojalá que aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos, hay que revisar si es legal porque no ingresa ese dinero al presupuesto público si no tienen autorización para entregarlo. Vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando", comentó López Obrador.

El Mandatario federal dijo que Claudio X. González, fundador de MCCI, se ha dedicado a atacarlo.

"Claudio X. González estuvo en contra de los maestros y a favor de la reforma educativa, financiaba campañas en contra de la educación pública, pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios.

"Son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como las de Claudio, vienen estas fundaciones y aportan millones de pesos, y esta fundación se dedica a combatirnos, atacarnos", aseguró. Recientemente, el PRI, PAN y PRD se unieron al proyecto político ‘Sí por México’, que encabeza Claudio X González Guajardo, quien presidió de 2016 hasta julio último del 2020 MCCI.

Los presidentes de los tres partidos políticos recibieron la invitación de parte de ‘Sí por México’ para hacer alianza en su lucha contra el Presidente Andrés López Obrador.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, a través de su cuenta de Twitter escribió: ¡El PAN acepta el reto de asumir la agenda ciudadana! Respaldamos los esfuerzos de Sí por México, porque siempre hemos sido una institución política cercana a la ciudadanía y sociedad civil, que escucha, retoma sus propuestas, las hace suyas e impulsa por el bien de México".

A esta invitación el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno respondió: “Hola amigos y amigas de Sí por México, recibí su carta y quiero decirles que cuentan conmigo y con todo el PRI. Nuestro partido se construye con la suma de las voces de millones de mexicanos, todas valiosas. ¡Estaremos muy contentos de avanzar juntos por el bien de México!”.

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también anunció que se suma al proyecto electoral que busca unir a la oposición contra López Obrador.

“El PRD dice ¡SÍ! a la agenda ciudadana de Sí por México cuya plataforma responde a las necesidades nacionales ¡Urge que avancemos juntos en un frente amplio, democrático, social y político!”, posteó Zambrano.

Como lo denuncia Álvaro Delgado en su reportaje de Proceso, González Guajardo ahora encabeza la iniciativa “Sí por México” que, por consejo de los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pretende un “bloque” electoral contra López Obrador en las elecciones de 2021 y cuya “agenda ciudadana” ya asumieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

"La corrupción de esos partidos y sus personajes parece no importarle al impulsor de Sí por México, cuyo padre, Claudio X. González Laporte, presidió el CMN justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas –de quien fue asesor como presidente de la República–, y fue el primer donador de MCCI, con 2 millones de pesos; el segundo donante fue Kimberly-Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más", indica.

Claudio X. González Guajardo fue el presidente de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como cofundador de Mexicanos Primero y Bécalos, quien buscó frenar obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el aeropuerto de Santa Lucía. González Guajardo es abogado y activista.

Desde Mexicanos Primero impulsó la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual López Obrador dijo que se quería privatizar el sistema educativo.

Incluso, dicha organización elaboró documental "De panzazo", en donde exponen una problemática de la educación en el País. Dicho documental fue conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, cuando aún trabajaba en Televisa, además el filme fue proyectado en las salas de Cinépolis, cuyo dueño es Alejandro Ramírez, quien ha sido acusado de haber participado en una campaña contra el hoy presidente durante las pasadas elecciones.

En 2017, Claudio X. González anunció su salida de Mexicanos Primero para dedicarse de lleno a su nueva asociación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Esta salida se dio luego de que el hoy senador por Morena, Ricardo Monreal, acusara a X. González de lavado de dinero, peculado y desvío de recursos públicos.

Monreal mostró una gran cantidad de supuestas pruebas y acusó a González de haber encontrado en el mundo de las fundaciones un “modus vivendi” millonario.

“Claudio X. González de las 8 que preside (fundaciones) y que sólo dos descubrimos, en solo dos asociaciones percibe al mes 658 mil pesos”, informó Monreal.

“Si seguimos la lógica de estas dos asociaciones, que ya demostramos lo que gana, 670 mil pesos al mes, si sumamos las otras donde es presidente y fundador debe estar percibiendo por mes un millón 200, un millón 500 mil peso de salario”, agregó, “¿qué es lo grave de este asunto?”, continuó, “que son recursos públicos. Él solamente por dos asociaciones gana más que un ministro de la Corte, gana más que cualquier funcionario público y no tiene ninguna responsabilidad”.

Los registros fiscales de marzo a diciembre del 2016 revelaron que los ingresos totales autoasignados por Claudio X. González dentro de su asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción, fue de 3 millones de pesos, es decir 150 mil pesos quincenales, o bien, 300 mil pesos al mes, según dijo una investigación de Rompeviento.

En el 2017, González, se autoasignó un sueldo anual de su fundación Mexicanos Primero por 7 millones 902 mil pesos, es decir 658 mil 519 pesos mensuales, añadió el reportaje de Rompeviento.

En el año 2017, se conoció que el activista había sido espiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del sofware Pegasus.

Sin embargo, Rompeviento dio a conocer que, como era el momento de las definiciones, y la popularidad de Peña Nieto iba en picada, González le dio la espalda y por eso anunció que había sido vigilado.

Un 30 de agosto del 2017 apareció una nota en el diario estadounidense The New York Times que decía: “Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado”, la nota estaba firmada por el periodista Azam Ahmed.

Momentos después se reveló que Azam Ahmed tenía una estrecha amistad con el director general de comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción, Darío Ramírez.

Claudio X. González Laporte, padre del activista, es uno de los empresarios más ricos del País.

Preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y el Consejo Mexicano de Negocios, éste organismo antes era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, un ente que se confrontó abiertamente con el entonces candidato presidencial y hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador.