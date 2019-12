Ordenan sancionar a 14 superdelegados por promoción personalizada de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral federal ordenó a la Secretaría de Bienestar sancionar a 14 superdelegados por la promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Asimismo, la dependencia tendrá que reprender a 21 subdelegados y a ocho Servidores de la Nación.



"Lo procedente es enviar al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, así como a la titular de esta última, copia certificada de la presente resolución, así como en medio magnético, las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que determine lo que estime pertinente", indica la sentencia.



El pasado viernes, esa instancia electoral determinó que los Servidores de la Nación sí violan el artículo 134 constitucional al promover la imagen del mandatario federal en la distribución de programas sociales.

Sin embargo, exoneró al Presidente, a la Secretaria y subsecretaria de Bienestar, María Luisa Albores y Ariadna Montiel, respectivamente, y al coordinador de programas sociales, Gabriel García, pese a que los tres últimos son los encargados del diseño operacional de los Servidores.Los magistrados afirman que los delegados son los responsables de que la estructura orgánica del Gobierno federal funcione dentro de la legalidad, y en este caso no cumplieron con su deber.--de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán--Concretamente, no cumplir con su obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y no vigilar que los Servidores realizaran una labor libre de promover al Presidente en su vestimenta y en sus discursos ante los ciudadanos.Incluso, establece la sentencia, ellos mismos en sus actividades cotidianas cometieron promoción personalizada a favor del mandatario.