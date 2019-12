Ordenan dar trámite a apelación presentada por Javier Duarte contra su condena

CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México notificó formalmente la orden de dar trámite al recurso de apelación que presentó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte contra su condena de nueve años de prisión.



Este viernes, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado publicaron la sentencia, emitida desde el 5 de diciembre pasado, en la que concedieron un amparo al ex mandatario estatal para que un juez de control del Reclusorio Norte dé trámite a la apelación que tramitó contra la resolución del 26 de septiembre de 2018 en la que se le declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.



Con esto, el juez de control debe enviar el expediente y el recurso de apelación de Duarte a un Tribunal Unitario para que resuelva si lo admite o no.



"Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Javier Duarte de Ochoa para que el juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, actuando con el carácter de juez de control deje insubsistentes los acuerdos de 11, 15 y 16 de octubre de 2018, dictados en la causa 97/2016", indica el resolutivo.



"Provea lo conducente y remita al tribunal de alzada correspondiente los autos de la causa penal referida junto con los escritos del quejoso para que se dé el trámite correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el quejoso".



De acuerdo con Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Javier Duarte, se prevé que para enero del próximo año el juez de control del Reclusorio Norte envíe el expediente al Tribunal Unitario para que se inicie el trámite con el que pretende echar abajo la condena contra el ex mandatario estatal.