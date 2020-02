Operadora de Murillo Karam se beneficia con Notaría

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses de su Gobierno en Hidalgo, el priista Francisco Olvera entregó 16 notarías en fast-track a funcionarios y políticos del PRI, entre ellos a Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR y cercana colaboradora de Jesús Murillo Karam.



La hidalguense Gómez Molano, quien inició su carrera en la administración pública de ese estado en 2005, cuando el gobernador era Miguel Ángel Osorio Chong, se benefició con la Notaría Número 24, con sede en Pachuca.



Además de ella, entre los beneficiados se encuentran Mario Souverbille González, quien era Coordinador Jurídico del Gobierno de Hidalgo al momento de la emisión de la convocatoria para el concurso de las patentes, y Héctor Aldana Rodríguez, que era secretario particular del entonces Secretario de Gobierno.

También Juan Manuel Menes Llaguno, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el exprocurador estatal Alejandro Straffon Ortiz; el ex magistrado Enrique Ernesto Viera Alamilla; Valentín Echavarría Almanza, entonces Secretario del Trabajo estatal, y Víctor Guillermo Kanan Muñoz, hijo de Víctor Guillermo Kanan Huele, ex delegado de Migración en Hidalgo, quien también es notario.Tras los regalazos de Olvera, ciudadanos presentaron juicios de amparo ante jueces de distrito de Pachuca, al considerar que la emisión de la convocatoria al concurso no se publicó correctamente, lo que habría beneficiado a los priistas que las "ganaron".Los jueces decidieron sobreseer los asuntos, lo cual fue finalmente confirmado por el Primer Tribunal Colegiado de Hidalgo.Gómez Molano, quien fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, tras autorizar la compra de un avión de 20 millones de dólares para uso personal de Murillo Karam, trabajó de 2006 a 2012 como secretaria particular del exprocurador en el Senado de la República.Con licenciaturas en Comercio, Enseñanza en inglés y Derecho, y sin tener experiencia en administración de recursos públicos, fue designada por Murillo Karam como Oficial Mayor de la PGR, cargo que ocupó de 2013 a 2015.Tras la crisis derivada del mal manejo del caso Ayotzinapa, Murillo Karam se fue de titular de la Sedatu y se llevó a Gómez Molano, para ponerla nuevamente como Oficial Mayor en esa dependencia, cargo que ostentó de marzo a octubre de 2015.