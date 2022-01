Ómicron: Saturan clínicas del IMSS en busca de pruebas de detección de Covid-19

ECATEPEC.- Saturan clínicas del IMSS en busca de pruebas de detección de Covid-19.

Derechohabientes del Seguro Social saturaron las clínicas ubicadas en Ecatepec ante un incremento en la demanda de solicitudes de pruebas de detección de Covid.

Casos como la Unidad Médico Familiar 68 registraron una fuerte presencia de personas, esto en la comunidad de Santa María Tulpetlac.

Derechohabientes informaron que han estado acudiendo desde las 4:00 horas para hacer fila y solicitar una prueba de Covid para y descartar que fueran portadores del virus tras registrar síntomas.

La mayoría, según Milenio, esperó hasta diez horas sin ser atendidos por el personal de salud, sin recibir información sobre el retraso en la atención médica.

Ayer fui a la clínica 200 porque me regresaron de mi trabajo, di positivo y a pesar de que me dieron el resultado me dijeron que me esperara y hasta las 5 de la tarde nos dijeron que teníamos que venir a nuestra clínica porque no nos iban a atender ahí”, platicó una persona al medio.