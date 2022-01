Ola de contagios no ameritó demanda de tanques de oxígeno

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el aumento de casos positivos de covid-19 y de hospitalizaciones en la Ciudad de México con la nueva variante Ómicron, la demanda de oxígeno no es nada comparada con la de los inicios de la pandemia Covid-19 en 2019 y 2020.

En 2019 y a principios de 2020, cuando no había vacunación se elevó la demanda hasta en un 200% en la segunda y tercera ola de covid-19, según datos de la empresa Oxígeno y Más.

Hasta ahora, parece ser que las largas filas son por pruebas Covid-19 y no por tanques de oxígeno, Grupo Healy pudo comprobar que hasta ahora la compra de tanques de oxígeno no han aumentado, y que siguen comprando para pacientes con covid, que tuvieron complicaciones por otras enfermedades o por la edad, y no por Ómicron, señalaron dispensadoras de oxígeno, quienes afirmaron que es apenas el 30% de demanda de lo que había antes en la Ciudad de México.

Cabe señalar que, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, ya aclaró que la mayoría de las personas hospitalizadas son aquellas que no se vacunaron o no terminaron su esquema de inmunización, no por la gravedad y fuerza de la variante ómicron.