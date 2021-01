“Ojalá que lo piensen bien”: AMLO a EU sobre no compartir información; “yo podría decir lo mismo: estamos decepcionados del trabajo de la DEA”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Que Estados Unidos piense bien el no compartir información con México sobre seguridad, pues “yo podría decir lo mismo, que estamos decepcionados con el trabajo de la DEA”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado varias veces durante la conferencia matutina sobre el posicionamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se dijo decepcionado por la decisión de publicar el expediente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) del ex general Salvador Cienfuegos Zepeda y que analiza no compartir información sobre seguridad con México.

“Ojalá y lo piensen bien, porque yo podría decir lo mismo: estamos decepcionados con el trabajo de la DEA, pero mejor vamos a dejarlo así”, contestó.

López Obrador insistió en que México mantendrá una buena relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

“La relación que hemos tenido con el presidente Donald Trump se ha llevado a cabo a partir de ese principio o criterio de respeto mutuo y así va a suceder con la nueva administración del presidente (Joe) Biden. Cuando llegó el presidente (Donald) Trump y asumió presidencia se pronosticó que iban a haber enfrentamientos, que sería difícil la relación, no fue así; tuvimos algunas diferencias, se resolvieron mediante el diálogo”, dijo.

La cooperación entre ambos países debe seguir y no debe interrumpirse, pero en base a la legalidad, transparencia, confianza, profesionalismo y respeto a la soberanía, consideró.

“Por eso se propuso la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Ahí están las bases. Estamos dispuestos a que continúe la cooperación, pero no podríamos permitir un asunto que no tiene razón de ser, que no tiene sustento legal”, dijo.

López Obrador agregó que le llama la atención que la aprehensión de Cienfuegos Zepeda se haya dado justo 18 días antes de la elección en Estados Unidos.

“En todos lados cuando hay elecciones, en cualquier país cuando hay elecciones se exacerban los ánimos, se desatan las pasiones, y hay confrontación política en todos lados. Yo creo que como estaban de por medio las elecciones, no sé quién o qué organización, qué grupo, qué agencia tomó la decisión de promover este juicio o acelerar la investigación y con esos elementos (de la investigación de la DEA) detener al general”, dijo.