'Desbarajuste': AMLO lanza fuerte crítica a representantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que en el partido que lo llevó a la presidencia, Morena, hay un 'desbarajuste' que lleva un año sin resolverse y que "el pueblo tiene otra idea", por lo que pide que estén a "la altura" de los mexicanos.

En su conferencia matutina el Mandatario pidió respeto a los aspirantes a la dirigencia de Morena a la encuesta abierta que inicia hoy.

"Ojalá y se le tenga también confianza a la gente, si se hace una encuesta y la gente dice esta persona, pues ésa es la opinión del pueblo, respetarlo, no que me inconformo; pues sí, todos tenemos derecho a eso, derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista no tiene caso, no tiene sentido, no va a tener éxito nada de eso", dijo.

López Obrador pide a los integrantes de este partido que no se crean indispensables o insustituibles, pues Morena es "el pueblo".

"Es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, o sea, porque no hay dirección, hay un desbarajuste; sin embargo, el pueblo tiene otra idea, ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor, pero también por que lo digo, para que no estén pensando que son indispensables, insutituibles, afortunadamente Morena es pueblo", aseveró.