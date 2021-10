Octavio Ocaña llegó vivo al hospital: Gustavo Adolfo Infante 

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante dio a conocer más detalles del caso de Octavio Ocaña durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, asegura que el actor llegó con vida al hospital de traumatología de lomas verdes.

En las imágenes que yo he visto, a través del video, yo no veo que tenga una pistola, pero puede ser que la tuviera" mencionó durante su transmisión.

El periodista informó que tiene las pruebas del examen toxicológico " en breves los daré a conocer" agregó y casi al final de su video ,de poco más de 20 minutos de duración, compartió con los espectadores que el examen que le reenvió la fiscalía, salió positivo a alcohol y también a marihuana.

Infante prosiguió a leer algunos de las palabras que algunos de sus compañeros le dedicaron entre ellos: Eugenio Derbez, Lalo España, Darío Ripoll y Ana Bertha Espín.

Yo no vi la pistola en los videos, perdón pero yo no vi la pistola en esos video, hay muchas voces que se levantan y dicen "la sembraron", yo no sé si se la sembraron, pero me parece una gigantesca y autentica desgracia esto de lo que les estoy hablando" mencionó en su video.