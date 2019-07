Obrador pide a campesinos del País no confundirse y no dejarse manipular

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que usará la fuerza pública en contra de los campesinos que se manifiestan en distintos puntos del País y pidió “que no se confundan y no se dejen manipular”.

Porque se está apoyando a los productores con muchos recursos. Mañana volvemos a informar de todo lo que se esa entregando a los campesinos, no están conformes algunos líderes de organizaciones con el método de la distribución de los recursos; no se entrega el apoyo a las organizaciones, porque no llegaba completo, llegaba con moche, con piquete de ojo”, dijo.