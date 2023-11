Obispo regresa a Obregón tras ser intervenido quirúrgicamenente en Puebla

CIUDAD OBREGÓN .- Tras poco más de dos meses de permanecer en su natal Puebla, por complicaciones de salud, el obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, reapareció en misa este lunes.

La Diócesis compartió mediante redes sociales la santa misa donde se puede ver al Monseñor oficiando este sacramento.

Durante la homilía, el Obispo dijo sentirse muy agradecido con Dios padre por permitirle estar de vuelta en casa en Ciudad Obregón luego de casi 70 días de ausencia.

Comentó que durante estas semanas, ha manifestado la misericordia del Señor que le ha permitido irse recuperando.

Agradezco mucho las oraciones de cada uno, estoy asombrado pienso en las moles de misas, oraciones, sacrificios y entonces le he dicho al Señor para ti todo es posible, todo este cúmulo no solamente por mí, si no, también por todos los que han orado recompénsalos, estamos de regreso y esperamos así seguir”, indicó.