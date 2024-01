ONG denuncia desaparición de 19 migrantes y actos "inhumanos" de autoridades en Chiapas

TAPACHULA, Chiapas.- El Centro de Dignificación Humana (CDH) de Tapachula, Chiapas, junto con los migrantes que formaron parte de la caravana conocida como el “Éxodo de la pobreza”, la cual recorrió el estado mexicano de Chiapas durante nueve días, desde la Nochebuena hasta el martes pasado, hicieron pública este viernes la denuncia sobre la desaparición de al menos 19 de sus viajeros.

Este incidente se produjo después de que los migrantes aceptaran un acuerdo con las autoridades de Migración.

Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, expuso a los medios que: "Los migrantes están desaparecidos porque no encuentran a sus familiares, lo cual es una situación grave". Y añadió que, por anterior, durante la tarde-noche del viernes levantarían una denuncia por la separación de las familias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) de Migración.

La caravana se disolvió el martes pasado, tras nueve días de marcha desde Tapachula, en la frontera Sur de México, porque el grupo de migrantes que permanecía en el municipio de Mapastepec, Chiapas, aceptó subir a los autobuses del INM con la promesa de su regularización migratoria.

Son 19 personas de cuatro nacionalidades distintas, en su mayoría hondureños los que están desaparecidos; sus familiares no los encuentran, hoy vamos a formalizar la denuncia judicial ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del almirante Roberto González, porque fue el que ordenó la separación de las familias", dijo el activista.

Señaló que las autoridades migratorias, lo que "están otorgando son documentos de expulsión, ya que no les permite transitar y tener estancia en el País".

Explicó que este viernes en Huixtla, en las oficinas del INM "dieron un centenar de documentos a migrantes que estaban albergados que les permite transitar solo por Chiapas, donde les permitirá llegar a Arriaga, sin ningún problema y posteriormente podrían salir a la Ciudad de México".

Tulio Humberto Funes, migrante de Honduras que viajaba en la caravana, fue regresado de Mapastepec a Tapachula y le otorgaron un documento por 10 días porque está en un proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

No hemos decidido bien qué vamos hacer, si esperar el movimiento de Comar porque abren hasta el 8 de enero o si vamos a seguir; me siento traicionado, engañado porque no cumplieron lo que ofrecieron”, dijo Funes.