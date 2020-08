Nunca entregué apoyos a ningún movimiento político, asegura Manuel Velasco

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, aclaró que durante su gobierno no fueron entregados apoyos a ningún movimiento políticos luego de que se diera a conocer una grabación en la que aparece el ex asesor de Comunicación Social, David León, junto a Pío López Obrador, con dinero.

Asimismo, dijo estar a favor de que las instituciones de justicia realicen las investigaciones correspondientes y quede esclarecido el caso.

Estoy a favor de que se hagan las investigaciones necesarias por parte de las instancias correspondientes y quede esclarecido que mi Gobierno nunca entregó apoyos a ningún movimiento político”, señaló.

Velasco subrayó que las autoridades serán las responsables de resolver el caso a través de un comunicado.

