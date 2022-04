Nuevo León: El uso de cobrebocas será opcional en espacios cerrados

MONTERREY.- El Gobierno de Nuevo León retirará parcialmente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Esta medida ha sido tomada luego de analizar la situación ante el retiro de mascarillas en espacios abiertos y la disminución paulatina de casos positivos de Covid-19.

De acuerdo a El Financiero, Nuevo León apostará por una cultura de autocuidado de la ciudadanía, por lo que el uso de cobrebocas será opcional en algunos lugares cerrados. El gobernador, Samuel García, dijo:

La medida entrará en vigor el próximo domingo 24 de abril. Por lo pronto, la gente decidirá si quiere o no usar cubrebocas en sitios como cines, bares, cantinas y otros lugares concurridos.

En escuelas, guarderías, hospitales, farmacias, transporte público, aeropuerto y centrales de autobuses, el uso de cubrebocas aún es obligatorio.

El mandatario agregó:

Les pido que no dejen de vacunarse y que no me descuiden a los adultos mayores y vulnerables”.