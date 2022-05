Nuevo León: Celeste Tranquilino de 16 años está desaparecida desde el 31 de marzo

NUEVO LEÓN.- Celeste Tranquilino Hernández es una joven de 16 años de edad que fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de Juárez.



De acuerdo a TV Azteca, Celeste estudiaba en el turno matutino. Su padre iba todos los días por ella a la escuela, pero ese jueves no salió.

Leo Hernández, un primo de Celeste comentó:



Ella desapareció el 31 de marzo, ya contamos un mes de desaparecida con ella, lo que me comentaron mis tíos es que ellos la llevaban a la escuela y a ella la recogían en la escuela, ósea no se salía sola antes de tiempo sino hasta que salían todos los alumnos, ella salía al último pero este caso ya no fue así,.