Notificarán solo a positivos en pruebas drive thru en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante el alza en las pruebas realizadas en los módulos "drive thru", por ahora solamente se notificará a quienes hayan dado positivo.



El retraso en la respuesta en los módulos se evidenció desde el lunes, cuando algunas personas regresaban a las unidades donde les aplicaron el examen para saber si ya tenían una respuesta.



Personal del módulo ubicado en Morelos y Zaragoza, en el Centro de Monterrey, indicó que por el momento se dará prioridad en notificar a los casos positivos a Covid-19.



Sí se pueden tardar (en dar el resultado)", señaló, "ahorita el número de personas (que se hacen la prueba) está creciendo, entonces se está dando la prioridad a que se le llame a los positivos.



"En un principio sí se les estaba marcando (a todos), pero ahorita, como son tantos, vamos a darle prioridad a los positivos".



Incluso, dijo el personal, puede pasar el tiempo de aislamiento sin que reciba una llamada sobre el resultado de la prueba.



"Si te la tomaron (la prueba) es porque eres sospechoso y la indicación como quiera es que te guardes por 14 días", explicó el médico, "si en 14 días no presentas síntomas o en 14 días no te llamaron, vamos a decirlo así, es que no lo tienes (el coronavirus)".



"Si eres negativo muy probablemente no te van a llamar", agregó.



Por separado, el Secretario de Salud, Manuel de la O, atribuyó el retraso en la entrega de los resultados a la alta demanda que tuvieron las pruebas, en muchos casos solicitadas por pacientes sanos.



"Hay mucha demanda, muchas personas que se hicieron la prueba sin tener síntomas respiratorios, y por eso nos retrasamos un poco", dijo.



"He hablado por teléfono con algunos de ellos para decirles que estén tranquilos, que esperen, y poco a poco vamos a ir mejorando el tiempo de respuesta".