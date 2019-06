Notifican a UIF sobre transferencias de Medina Mora

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos ya notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre el caso del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, aunque -aclaró- eso no significa que sea culpable.

Hay información del gobierno de Estados Unidos, ya lo notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero eso no significa que sea culpable. Son indicios. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos", dijo.

Al ser cuestionado sobre la información que pública desde ayer El Universal del columnista Salvador García Soto sobre transferencias irregulares del ministro en el extranjero por 103 millones de pesos, el mandatario detalló que si hay una denuncia en Estados Unidos "seguramente va a llegar (a México) para que se presente en este caso a la Fiscalía General o al consejo de la judicatura".

El presidente abrió la puerta a la posibilidad de una denuncia en México, si es que la Fiscalía o el gobierno lo considera con pruebas suficientes.

"En el caso de nosotros la actitud y el criterio es que todo lo que nos llega de 'lavado' de dinero o enriquecimiento ilícito, todo, se canaliza a la Fiscalía General de la República. Si se considera se presenta denuncia", afirmó.

El jefe del Ejecutivo Federal aclaró que en todos los casos se da a conocer la información, no se guarda nada, "no se tapa nada, no hay impunidad para nadie, eso no significa que sean culpables".

"Defiendo, que sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen. Es que el colmo, lo peor de todo en el período neoliberal es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad", externó.