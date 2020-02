"Nosotros no pactamos con crimen organizado", Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor..- A poco más de un año de haber asumido la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco señala que el estado lo encontró en ruinas, producto del saqueo y las malas decisiones de su antecesor, el perredista Graco Ramírez.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Cuauhtémoc Blanco afirma que uno de los temas que más le preocupan es la inseguridad, pero precisa que sí ha afrontado este flagelo y no ha pactado con el crimen organizado, a diferencia de la administración de Graco Ramírez, de quien, señala, sí lo hizo.



A punto de rendir su Primer Informe de Gobierno, el mandatario asegura que ha habido buen entendimiento con el gobierno federal en el Mando Coordinado, el cual les ha ayudado a detener a importantes capos y agrega que hay una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Blanco afirma que actualmente está enfocado al 100% con ser gobernador, pero reconoce que le gustaría, algún día, ser presidente… pero del América, y se describe como un ciudadano, no como político.



¿Cómo se encuentra Morelos, qué balance haces del estado?

—Lo encontramos en la ruina por el exgobernador y se ha estado trabajando. Cuando fui presidente municipal de Cuernavaca y me postulé para la gubernatura, comenté que había muchos reclamos de la ciudadanía de que no había pavimentación, alumbrado, seguridad, apoyos al campo y sí bastante pobreza. Poco a poco hemos ido trabajando las necesidades de los ciudadanos, hemos hecho muchas obras en avenidas, hemos pavimentado, puesto luminarias, el drenaje, porque a la gente le falta el agua, le hemos dado vida a esa gente que lo necesita y que estaba en el abandono. La instrucción es no sólo en avenidas, sino en las colonias más marginadas, que realmente es ahí donde se olvidan los gobernantes.



¿Ha sido difícil este año?

—Sí ha sido difícil, complicado, por el golpeteo de la clase política contra un ciudadano honesto y trabajador que quiere hacer las cosas bien, pues viene el golpeteo de esos mismos políticos que han saqueado a Morelos durante mucho tiempo y yo les estorbo a estos personajes, aunque les duela.

Yo no me voy a callar, yo digo las cosas como son y ahora vienen elecciones otra vez y estos mismos políticos quieren volver, a pesar de que no han ayudado en nada a Morelos.



¿Qué calificación te pondrías?

—Yo no me califico, simplemente los que me tienen que calificar son los ciudadanos. Yo creo que hemos hecho bien las cosas, debemos trabajar mucho el tema de la inseguridad, que es lo que nos está preocupando, porque así está todo el país. Nosotros lo hemos afrontado. Las personas anteriores hicieron negociaciones con algunos delincuentes, nosotros no; nosotros somos frontales, para esto debes tener educación; saber la educación que te dieron tus padres, no pactar con el crimen organizado, como lo hicieron en la administración pasada. Nosotros somos frontales, hemos detenido a delincuentes muy importantes en el estado y vamos a seguir luchando porque tengamos paz social; eso es algo importante para mi gobierno, y también ayudar a la gente del campo, que es fundamental porque ha estado abandonada.



¿Morelos sigue siendo el principal destino de los capitalinos para un fin de semana?

—Cuando tú no estás metido con los delincuentes, pues no te pasa nada; cuando te metes con los delincuentes, obvio, te pasa algo. Aquí, la verdad, creo que estamos muy bien. En los puentes ha venido muchísima gente, hemos recibido gente de la Ciudad de México y de otros estados y, la verdad, pasan un rato muy agradable aquí. En Cuernavaca tenemos uno de los mejores climas del mundo. La gente está en los restaurantes, cuando voy a estos lugares con mi familia están llenos.

Yo no me escondo de nadie, siempre lo he dicho: el que nada debe nada teme. El anterior gobernador se escondía y no salía a la calle y saqueó todo, pero esperamos a la gente con los brazos abiertos porque Morelos es un lugar muy bonito.



¿En Morelos y Cuernavaca se vive en paz y tranquilo?

—Está tranquilo, pero debemos seguir contra estos personajes que le están haciendo mucho daño al país (...) Salieron de todas partes y todos lo estamos sufriendo, pero este es un compromiso que tengo muy fuerte con la ciudadanía y en eso estamos luchando, tanto el comisionado como todos los policías que han enfrentado a estos delincuentes y han sido abatidos; mi reconocimiento para ellos y sus familiares, que son lo más importante. Hoy se les está ayudando a los policías, les vamos a subir el sueldo a 10 mil pesos parejo, porque no es posible que estén ganando mil 500 o 3 mil al mes, pues no te alcanza y peor si tienes un crédito.



¿Cómo van con el Mando Coordinado con la Federación?

—Tenemos una gran comunicación de todos los estados. Tenemos un gran compromiso todos, tanto en la fiscalía como en general, los delegados federales; la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy bueno por ese Mando Coordinado, con ellos hemos detenido a estos personajes que tanto renombre tienen en el estado y vamos a seguir trabajando en conjunto, porque esa es una prioridad para este gobierno y también para ellos. Yo siempre se lo he dicho, hay estados que no tienen esta coordinación y nosotros sí. Aquí ganamos todos, nadie se cuelga las medallitas: ni el gobierno del estado ni el federal ni el fiscal, aquí es un trabajo en equipo donde vamos todos por el mismo rumbo.



¿El Mando Coordinado ha ayudado para el turismo?

—Sí ha ayudado mucho. Lo que nos ha hecho mucha falta es que la gente denuncie, porque cuando el comisionado de Seguridad detiene a los delincuentes no hay denuncias, entonces tienen que salir y ese es un tema muy delicado que estamos sufriendo. Comprendemos a la gente en cuanto al miedo y el qué dirán. Hemos estado haciendo campañas para que por favor denuncien.



¿Cómo va tu relación con el Presidente de la República?

—¡Bien!, tengo una muy buena relación con él y se lo agradezco. Las veces que ha venido aquí él ha comentado que tenemos todo el apoyo del gobierno federal. Cuando hemos ido a tocar puertas nos las abren con gusto todos los secretarios de su gabinete, lo cual se lo agradecemos infinitamente.

Cuando tienes voluntad, ganas de trabajar y de hacer bien las cosas tienes que ir a tocar puertas al gobierno federal, porque solo no puedes y por eso siempre voy a estar agradecido por el gran apoyo que nos ha brindado.



Morelos se adhirió al Insabi, pero hay entidades que no, ¿esto no podría provocar falta de medicinas o falta de coordinación?

—Nosotros nos adherimos al Insabi el año pasado y no tenemos ningún problema en medicamentos ni desabasto ni nada. Tenemos un abasto de entre 80 y 90%. La administración pasada tenía un desabasto total. Ese tema yo lo he platicado con el Presidente, con el secretario de Salud, porque debemos manejar una misma línea. Yo siempre lo he dicho, que sin salud no somos nada; la salud es importantísima. Ahora que el Presidente ha dicho que es gratuita ha creado una expectativa también muy buena, porque sí hay hospitales y medicamentos gratuitos para la gente que lo necesita.



En educación, ¿cómo van?

—Se han hecho muchas cosas. Se le ayudó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) porque tenía huelgas de administraciones pasadas que el rector sufrió. Lo acompañamos para que le pudieran ayudar, pero, como dijo el Presidente, también los rectores se tienen que poner a trabajar con estos recursos y no desviarlos, como lo hacen algunos rectores de muchas universidades. También hemos acabado de reconstruir. No me gusta hablar del sismo de 2017, de esa tragedia que se vivió y con la que el exgobernador aprovechó para saquear todo. Ahora se reconstruyeron muchos planteles y se han gastado casi 700 millones de pesos también con la ayuda de la Federación, pues no sólo uno se pone la medallita, sino ellos también han aportado a la gente, además de varias personas y asociaciones que ayudaron a la reconstrucción. Sin embargo, luego ves al exgobernador saqueando todo y robándose todo... no se vale.



¿Cómo va el caso de Graco?

—Ya lo he dicho muchas veces: algún día va a caer; no nos vamos a quedar de brazos cruzados; hemos metido muchas demandas en su contra y de exsecretarios con pruebas. Nada más esperamos a los jueces y que no haya impunidad.



Hace un año dijiste que veríamos a Graco Ramírez en la cárcel...

—Y sigo con eso. No voy a parar hasta que se haga justicia, porque este personaje le ha hecho mucho daño al estado y saqueó todo. No vamos a parar, están las demandas, ahora ya no está en mis manos; como decimos en el futbol, ahora está en la cancha de los jueces y que realmente caiga el exgobernador. Saquearon mucho y muchos exsecretarios de él también están involucrados en desvíos de recursos, por eso el estado está como está.



Hay quienes te siguen criticando porque sigues participando en partidos de futbol de beneficencia.

—Ustedes saben que soy futbolista y mientras se pueda ayudar a la gente, lo haré. Ahora que vino Ronaldinho, con quien tengo una muy buena comunicación, jugué un partido muy bonito que a la gente le gustó. Se apoyó al DIF. Ahora me están invitando a un partido a Guadalajara; habrá una parte para apoyar al DIF, donde mi esposa también está haciendo las cosas impecables. Lo voy a seguir haciendo, si es para ayudar a la gente y al DIF, ahí me verán. Si le dan un millón o lo que sea, 500 u 800 mil pesos al DIF, a lo mejor lo voy a hacer y que caiga directo el dinero al DIF y que se vea qué se está haciendo con esas recaudaciones. No me importan las críticas, las críticas son de los políticos; yo no soy político; yo soy un ciudadano y no descuido el estado.



Ya fuiste alcalde, ahora eres gobernador, ¿a Cuauhtémoc Blanco le interesa algo más?

—Me interesa hacer las cosas bien aquí en Morelos; por el momento tengo un compromiso muy grande. A lo mejor terminando puedo decir que me voy de entrenador o de presidente, pero de presidente del América [jajajaja], no te equivoques, porque luego lo interpretan mal. Me encantaría de nuevo regresar al futbol a ser entrenador o directivo del América o de la Selección, porque tenía ese rumbo y Dios me llevó por otro, en el cual estoy muy feliz y contento por poder ayudar a la gente, pero por el momento no sé. Ahorita estoy más preocupado por sacar esto adelante y lo único que quiero es que le vaya bien a la gente, que a los empresarios les vaya increíble, que la gente del campo siga produciendo, que no le falten medicamentos, que haya buenas condiciones en los hospitales... hay muchas cosas por hacer. Ha sido un año difícil, pero con muchas ganas de seguir trabajando; las críticas siempre las voy a tener, ya estoy acostumbrado; me pongo un traje de buzo y todo se me resbala. Cuando acabe mi sexenio de esta silla yo me voy, pero hay muchos que se les acaba el poder y se les acaban los reflectores. Gracias a Dios yo ya estoy acostumbrado; yo soy una persona que me conocen en varios estados, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y a mí ya no me marea esto.