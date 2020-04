'Nos despidieron sin sueldo', trabajadora de zona restaurantera de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-La incertidumbre y el miedo es constante en la zona restaurantera de Polanco, en la Ciudad de México, ante las nuevas medidas del Gobierno por la emergencia sanitaria.



A nosotros nos despidieron sin sueldo, yo desde febrero ya no estoy en el seguro, y las ventas empezaron a bajar apenas hace una semana, hoy (ayer) tuvimos que venir a limpiar para que nos dieran lo de esta quincena", indicó la gerente de Bubba Tea & Co, en Masaryk.



La empleada asegura que sólo les van a dar el dinero de la última quincena, bajo el argumento de que se trata de una pequeña empresa.



"Yo tengo que cuidar los intereses de mis subordinados y de los dueños también. No se me hace justo esto que nos están haciendo, porque hemos sido muy productivos y a nosotros no nos dan comisiones si es que se vende más", añade.



La gerente explicó que ella pidió varias veces que, por lo menos, les pagaran un sueldo mínimo durante un mes, ya que en negocios aledaños les adelantaron el pago íntegro.

Pero asegura que la negativa de los dueños predominó y el resto de trabajadores expresó su preocupación.