Noroña comparte foto de "consecuencias" de usar cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, compartió este viernes el testimonio de una mujer en redes sociales, a quien supuestamente se le generó una fuerte alergia en el rostro por la portación del cubrebocas.

Con una breve descripción, el líder de la bancada petista refirió como algo "fuerte" la supuesta reacción alérgica que ocasionó el uso del cubrebocas.

Aunque en su publicación original en Facebook, la usuaria no hizo alusión a este artefacto, más tarde en Twitter se compartió la fotografía y se aseguró que el aparente acné de la joven fue provocado por una presunta reacción alérgica al cubrebocas en el área del rostro donde se porta.

Además, a la par, surgieron más testimonios de supuestos casos en donde el uso de mascarilla generó esto en las personas.

En tanto, y aunque no dijo más, el diputado federal compartió esta fotografía luego de que se le recriminara no hacer uso del cubrebocas dentro de la sala de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) donde rindió protesta como representante del Poder Legislativo del PT, ante el INE.

El conflicto ocurrió cuando, al tocarle el turno de la palabra, el diputado no utilizó la mascarilla correspondiente, por lo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que los protocolos del instituto obligan al uso del insumo médico aunque se tome la palabra.

Fernández Noroña acusó que se le quiere imponer mordaza. Justificó, además, que al hablar toma agua de manera constante por lo que no usaría el cubrebocas.? Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado, expuso.