Norma Piña quería negociar resolución sobre la GN y AMLO respondió: “Ni les contesten el teléfono”, revela Presidente en mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, le mandó decir que proponían un acuerdo para que la resolución sobre la Guardia Nacional (GN) entrará en vigor después y no de forma inmediata.

El mandatario narró que fue durante un desayuno con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuando Norma Piña le hizo la propuesta sobre la resolución que le quitó a la Secretaría de la Defensa (Sedena) el mando sobre la GN.

Les dije: Ni les contesten el teléfono ... no quiero ningún enjuague, quiero que sea el pueblo el que decida, no quiero que una élite corrupta decida sobre la seguridad de la gente”, narró.

El Presidente agregó que la presidenta de la Suprema Corte le dijo a Rosa Icela: “Oye, ‘pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional’, politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella quien manejara la Guardia Nacional. Lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad, nada más para que sepan que ya no es lo mismo”.

Todo quedará igual con la GN, dice AMLO

López Obrador anunció recientemente que mantendrá el mando militar al frente de la Guardia Nacional y que todo “quedará igual”.

“No se puede acatar, porque entra en vigor hasta enero del año próximo. Se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato empezaron a mandarnos a decir, ¿por qué no se negociaba para que entrar en vigor después?, No, nosotros no hacemos esa negociación”, reveló.

El Presidente dijo que le preocupa que en un futuro la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de Seguridad Pública y no ahora.

Norma Piña quería negociar resolución sobre la GN, revela AMLO. Foto: Especial

¿Por qué la GN no pasa a manos de la SSPC? Esto dijo AMLO

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre la razón por la cual no pasa la GN completamente a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en manos de Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“No es que me preocupe ahora, ¿quién manejó esto antes?, (Genaro) García Luna, ¿quién otro? (Miguel Ángel Osorio) Chong”, dijo.

Los ministros de la Corte que resolvieron retirar el mando de la GN a la Sedena son “irresponsables y corruptos”, afirmó.