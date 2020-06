Nobel de Química recomienda a AMLO usar cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Premio Nobel de Química, Mario Molina, recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a mandatarios de otros países, utilizar el cubrebocas, “porque es uno de los medios más importantes a nivel mundial para combatir el Covid-19, además de que ha salvado miles de vidas”, aseguró.



En videoconferencia, encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el científico mexicano aseguró que el cubrebocas detiene el paso de las partículas conocidas como “aerosoles”, que pueden transportar el coronavirus y en países, como Estados Unidos, este instrumento salvó 66 mil vidas al hacer obligatorio el uso de esta herramienta.



“Por supuesto que recomiendo el uso de cubrebocas. Pero si están en casa, no lo necesitan, pero si van a salir, sí me lo pongo; si vas a estar con mucha gente cerca, sería importantísimo que la usara. Yo sí recomendaría que los líderes usen la máscara sí, esa sería mi recomendación”, dijo cuando fue cuestionado si le recomendaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, que usara cubrebocas.

Explicó que hay una diferencia enorme respecto a usar o no el cubrebocas, “pues antes se pensaba que sólo debía usarse si uno estaba enfermo de Covid-19 para evitar contagios, pero no, ese es un grave error. Es muy importante usarlo. Simplemente al hablar, para evitar que salgan partículas, que transportan el virus, y contagien”.El científico reveló que participó, junto con un grupo de colegas estadounidenses, en una investigación en la que demostraron que el uso de cubrebocas sí reduce el número de contagios, cuyos resultados, incluso, fueron publicados en un artículo.“En Estados Unidos no habían solicitado el uso de cubrebocas como algo obligatorio, y lo que se ve en Nueva York, es que subieron los contagios. Cuando establecieron el uso de cubrebocas como obligatorio, cambió totalmente la curva de contagios, al grado de que salvaron como 66 mil vidas”, sostuvo.

Incluso, recomendó el uso de cubrebocas de doble capa de tela, “sencillo, pero importante”, pues frenan de forma más eficaz el paso de los virus”.Sobre la Ciudad de México, comentó: “Ojalá de esa manera se puedan reducir los contagios. Si no, sí habrá más contagios”.

Destacó que el uso de cubrebocas en el Metro y otros transportes, así como en los aviones, sí contribuye a frenar los contagios, “por lo que recomiendo su utilización”, comentó.



Explicó que no sólo las gotículas de saliva transmiten la enfermedad, sino que en un artículo publicado en colaboración con otros científicos, informó que las partículas PM 2.5, también llamadas aerosoles, acarrean el virus, por lo que aseguró que el uso de la mascarilla o cubrebocas es imperativo.



"La importancia que tiene el uso del cubrebocas, les explico por qué resulta que lo que explicaron en el artículo es que unas partículas muy pequeñas que llamamos 'aerosoles', son las muy importantes para la transmisión del Covid-19, y eso no se había reconocido muy bien".



Detalló que muchos de los epidemiólogos han observado que estas partículas pueden acarrear el virus, en calidad del aire son conocidas como PM 2.5 y son las responsables de la contaminación.



Destacó que uno de los grandes logros del centro “Mario Molina” fue ayudar a que en la Ciudad de México hubiera contingencias por partículas.

"Todavía más importantes del Ozono, las que causan muchas muertes por contaminación”, aseguró.



“Lo que es muy reciente con el Covid fue que se pudo comprobar, que esas partículas muy pequeñas, llevan al coronavirus, y lo interesante es que antes no le hubiéramos hecho caso (…) estas partículas muy pequeñas salen al hablar no solo al toser o estornudar”.



Añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que “no son sólo esas gotas gigantesca sino lo aerosoles, que no se ven, los que transmiten el virus. Se pueden parar con las máscaras, pero hay una diferencia enorme respecto al uso del cubrebocas”.



Indicó que la OMS reconoció que el uso adecuado de la mascarilla puede coadyuvar a detener los contagios por coronavirus, no solo si la persona está enferma sino para detener las partículas portadoras de la enfermedad.