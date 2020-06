No voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial, advierte AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus adversarios políticos que no permitirá que “ninguneen” la investidura presidencial en medio del proceso electoral del próximo año.

López Obrador precisó que los ataques a su gobierno a su persona se deben a las elecciones en puerta para el próximo año, cuando se votará a gobernadores en 15 entidades.

“Esto es lo que lleva a que se quiera agarrar bandera y echarle la culpa al Presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista”, dijo.

Y agregó: “nada más que eso es de mal gusto, es politiquería. Yo con todo respeto no voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial, no se puede permitir eso”.

El mandatario recordó la acusación que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, hizo de que el Presidente de la República estaba detrás de los disturbios en la entidad.

“Le contesté al gobernador de Jalisco, porque un gobernador que le echa la culpa al Presidente, está promoviendo una ilegalidad, pues sí comete, si no un delito, un acto de imprudencia”.

El Presidente llamó a sus adversarios políticos a no “ensapararse” y a no ser hipócritas: “fuera máscaras, no tiene nada de malo”.