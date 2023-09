"No voy a caer en ingenuidad": Ricardo Monreal se baja de la contienda por la jefatura de la CDMX

CDMX.- Ricardo Monreal comunicó que ya no tiene intenciones de postularse como candidato de Morena para la gubernatura de la Ciudad de México debido a que considera que la decisión está bien definida, y no "soy ingenuo".

Durante una entrevista en la radio con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, expresó su comprensión hacia los cambios que han ocurrido y las decisiones tomadas en su partido.

No voy a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción me meteré a lo que sé: dar clases", apuntó.

A pregunta expresa sobre si se descarta para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, apuntó:

La toma de la decisión ya hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa, estoy muy claro"