"No vamos a ir a casa de Lorenzo Córdova", dice Félix Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Félix Salgado Macedonio negó que haya amenazado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando advirtió que de confirmar su negativa a otorgarle el registro de su candidatura al gobierno de Guerrero, irá a sus casas para encararlos.

Entrevistado en el plantón que instaló junto con sus simpatizantes afuera del INE, el senador con licencia aclaró que sólo preguntó a sus seguidores si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova (presidente del INE) y Ciro Murayama (consejero electoral) "pero no vamos a ir, no se preocupen por eso, no vamos a ir".

Dijo que mucha gente lo ha visitado en su casa en Guerrero "y no pasa nada", pero reiteró que no va a buscar en su casa a los consejeros, "para que estén tranquilos".

No hay amenazas, no hay violencia, nosotros no venimos a molestar a nadie", indicó, al tiempo de informar que una vez que le devuelvan su candidatura se regresará a Acapulco.