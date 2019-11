"No utilice a mi hijo para esconder su fracaso", responden Calderón y Zavala a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse las cuentas relacionadas con las granjas de bots que atacaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Twitter el fin de semana pasado, Felipe Calderón y Margarita Zavala respondieron a la acusación de la administración federal que involucra a su hijo Luis Calderón Zavala.

Tanto el ex mandatario como la ex candidata a la Presidencia utilizaron sus redes sociales para pedirle a López Obrador que no exponga a su hijo ni diga mentiras sobre él.

Calderón Hinojosa expresó que el Jefe del Ejecutivo está utilizando a su hijo para distraer a la opinión pública de sus fracasos.

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera.

El ex dirigente del PAN también mencionó que López Obrador decidió calumniar a su hijo en vez de reconocer que los ataques a la prensa fueron soportados por más de 25% de bots.

Asimismo, destacó que esta mañana durante la conferencia matutina de AMLO quedó demostrado que el tema del golpe de Estado fue una maniobra cuyo objetivo era sacar de la conversación el fracaso del operativo en Culiacán que, expresó, "tiene atrapado al gobierno".

Mientras que Margarita Zavala pidió al político tabasqueño asumir su responsabilidad y no utilizar a su hijo Luis para esconder sus fracasos.

El Gobierno federal dio a conocer esta mañana las cuentas relacionadas con las granjas de bots que atacaron al gobierno de López Obrador en Twitter el fin de semana pasado a través de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaCorrupta y #PrensaSicaria, pero no las cuentas que lideraron el ataque contra los periodistas.

A través de la cuenta TumbaBurros se identificó una importante actividad “child bot” de Aurelio Nuño Mayer, ex secretario de Educación Pública; Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados; y Luis Calderón Zavala, hijo del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario dio a conocer que el 74.27% de los usuarios que participaron en la arremetida en contra la prensa que iniciaron el 31 de octubre y se convirtieron en trending topic son normales y 25.73% son cuentas automatizadas o bots que están relacionadas con ataques hacia el gobierno federal.