No uso cubrebocas, ni porque soy otaku, joven ignora cuarentena y graba calles de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA. – Un joven de Saltillo se ha hecho viral luego de que decidiera ignorar las medidas sanitarias que se están llevando a cabo en su localidad para salir a grabar la situación durante la cuarentena.



Se trata de Juan Castelo, un saltillense que grabó las calles solas de su localidad por el aislamiento social, pero en el video se puede observar que no porta cubrebocas ni guantes.



Yo no lo uso [cubrebocas], no es que no lo quiera usar, ni que no me guste usarlo, pero nunca he usado esas mam…, ni porque soy otaku”, comentó.