¡No te pagaron el aguinaldo! Así puedes reclamarlo 

CIUDAD DE MÉXICO.- El plazo que marca la ley para haber recibido tu aguinaldo era este 20 de diciembre, el cual es un monto de al menos 15 días de salario que debieron haber recibido los trabajadores.

Esta es una prestación universal, la cual incluye a los trabajadores de confianza o comisionistas, se les entrega a todos aquellos que laboren de forma continua para un patrón por más de 27 semanas.

Para los casos que llegaron a trabajar menos, se les brinda la parte proporcional del aguinaldo, el cual se calcula en función del tiempo que se haya trabajado hasta esa fecha.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Cabe destacar que para el cálculo del aguinaldo se usa como base el salario que se tiene al momento del pago. Es decir, no se calculará el promedio diario anual, lo que es beneficioso si se han tenido aumentos de sueldo.

Ante los casos de no haber recibido el aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) hizo saber que si el empleado no recibió la prestación o no se le pagó de forma completa, tiene un año, a partir del 20 de diciembre para poder reclamarlo.

En esto, los patrones que incumplieron con el pago de forma completa, tienen un año, a partir de cada 20 de diciembre, para poder pagar este dinero que fue reclamado.

¿Cómo solicitarlo?

Si ese es tu caso y buscas reclamar la falta de pago del aguinaldo, puedes acudir a la Profedet, instancia que interpondrá la demanda respectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a la Procuraduría (local) de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

En la Ciudad de México, la Profedet tiene oficinas en Dr. José María Vértiz #211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. En el país ofrece servicios gratuitos en sus 47 representaciones o a los números 800 911 7877; 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, además del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx

