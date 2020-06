No soy vende patrias, dice AMLO sobre visita a la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aunque la visita a Donald a Trump pueda interpretarse que tiene tintes electorales, el Presiente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene problemas de conciencia con ir a Estados Unidos y que no es un “vende patrias”.

“No soy un vende patria para decirlo con toda claridad, para que quienes se preocupan, que no se confundan. Se puede tener una buena relación con Estados Unidos defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía”, dijo.

López Obrador enfatizó que se trata de una reunión política, que tiene que ver con las facultades que le otorga la Constitución.

“Nosotros tenemos una tradición en política exterior, apegada en una tradición nuestra de no intervención de la autodeterminación de los pueblos de cooperación para el desarrollo. Yo me tengo que ajustar a eso, no soy igual que otros, voy a representar a México en un asunto fundamental para el desarrollo de la eocnomía, voy agradecer que el gobienro de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros”, contestó al ser cuestionado sobre si aceptaba que su visita sería interpretada con tintes electorales.

El mandatario indicó que “siempre está uno expuesto”, pues siempre habrá polémica en este y otros temas.

“Si la ensartas pierdes y si no la ensartas perdiste, si voy porqué, para qué voy, y si no voy porqué no voy”, dijo.

El Presidente afirmó que no se mete en cuestiones electorales de Estados Unidos, porque “no quiero que intervengan en cuestiones de México”.