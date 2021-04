"No soy un títere ni un pelele, lo importante son los hechos" declara AMLO ante críticas de adversarios

TABASCO, México.-En conferencia para reportar avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones, desde Centro, Tabasco, Andres Manuel López Obrador declaró "no a las palabras, no teatro y sí acciones que son convicción. Los hechos son fundamentales en el desempeño de la función pública".

Esto luego de que recordara las críticas que recibió de adversarios políticos al no acudir personalmente a las inundaciones que se presentaron en Tabasco en noviembre de 2020.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los adversarios de siempre me quieren manipular, les gusta mucho dar instrucciones y órdenes de cómo debo de comportarme porque piensan que soy un pelele, que soy un títere. Se confunden, yo no soy un pelele", señaló.

Además, el presidente se mostró disgustado por los detractores "entonces lo que querían era que yo viniera a Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta esto, eso es faramalla, es espectacularidad. Como decía el general Múgica, que gobernó Tabasco: Lo importante son los hechos", reiteró.

Para finalizar, López Obrador aseguró que Tabasco tiene "a un gran gobernador", además de sentirse honrado de poder decir que Adán López Hernández es quien actualmente está en el cargo.

Según el último recuento oficial de México, en Tabasco hubo 8 fallecidos y 302 mil 498 afectados tras las inundaciones que comenzaron en octubre de 2020.