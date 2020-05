"No soy tan optimista de que habrá una vacuna pronto": Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera que espera que la vacuna contra el COVID-19 esté lista para finales de este año, Hugo López-Gatell advirtió que no estará lista pronto.

"No soy tan optimista de que habrá una vacuna pronto", señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Agregó que nunca se ha visto que una vacuna se tenga en un período de cuatro o cinco años.

"Se podría reducir este tiempo quizá a dos años o tres, entonces difícilmente tendríamos la vacuna durante el tiempo relevante de este primer ciclo epidémico", apuntó. "Deseo que así ocurra, por supuesto, pero siendo realistas hay que considerar esto".

#ConferenciaCovid | Aunque @HLGatell reconoce que no se puede esperar pronto una vacuna vs el #Covid_19, actualmente existen 6 o 7 medicamentos que se han considerado como tratamientos para esta enfermedad. Recientemente la #FDA podría autorizar un antiviral como tratamiento.

Trump indicó que "cree que muchas compañías están cerca (de tener la vacuna)", citando al fabricante farmacéutico Johnson & Johnson por su nombre.

Johnson & Johnson, que se asoció con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para fabricar una vacuna, comunicó que espera obtener la aprobación para una a principios de 2021.

Preguntado por si quiere tener la vacuna antes que cualquier otro país, Trump respondió: "No me importa, solo quiero conseguir una vacuna que funcione. Si otro país la consigue antes, me quitaré el sombrero".

"Vamos mucho más rápido que (en el desarrollo de) ninguna vacuna en la historia", subrayó.