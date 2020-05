"No soy gerente de una empresa, soy presidente de México", AMLO a CCE

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -Los empresarios que planean tomar acciones legales en contra las nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía (Sener) que limitan la participación de las empresas privadas en energías renovables, deben entender que no es un “gerente de una empresa”, sino el Presidente de México, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vamos nosotros a defender la industria eléctrica nacional, porque tengo el compromiso y lo voy a cumplir, de que no va aumentar el precio de la luz, no será como antes y en el caso de las gasolinas lo mismo. Espero que ellos comprendan que no soy gerente de una empresa, soy Presidente de México”, dijo.