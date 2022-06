"No soy Hitler. Soy judío, igual que la Sheinbaum, la niña de sus ojos": Carlos Alazraki a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Alazraki envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que "no era Hitler, sino judío, igual que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México".

"Le tengo que decir que NUNCA un presidente me había ofendido. Usted me DIFAMÓ diciéndome HITLER, MUSSOLINI, FRANCO Y STALIN. Además, sigo sin entender por qué me dijo Hitler, siendo judío al igual que la niña de sus ojos Claudia Sheinbaum (aunque sea renegada)", comentó en su columna de El Universal.

Alazraki también afirmó que no es adversario, sino oposición, y que"efetivamente, no coincido con usted en absolutamente nada".

Y sí Presidente, soy neoliberal, conservador, y fifí", detalló.

El publicista también dijo que le da coraje ver como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto gobernaron "mil veces mejor".

AMLO se burla de Beatriz Pagés, Javier Lozano y Carlos Alazraki, a quien señala como un "hitleriano"

Durante la mañanera matutina de este martes en la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" expusieron un metraje en el que acusan de permitir la entrada de venezolanos indocumentados a México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de estas declaraciones expuestas por el actor Carlos Alazraki, el abogado Javier Lozano y la priista Beatriz Pagés.

"Desde antes de la inauguración del AIFA se capacitó a los agentes federales migratorios, se cubrieron todos los filtros": Desde #Mañanera desmienten a Carlos Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano. pic.twitter.com/28pVPr3SMH — Revista El Chamuco (@El_Chamuco) June 30, 2022

El presidente indicó que Beatriz Pagés "está muy en contra" y "se inventa cosas", pues es simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mandatario también recordó que, durante los tiempos de campaña electoral, Lozano comenzó una estrategia donde acusaba a Morena de recibir dinero por parte de Rusia.