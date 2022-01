"No son un juego"; Mariana Rodríguez condena que adoptantes regresen niños al DIF

NUEVO LEÓN.- Luego de verse envuelta en polémica por la "adopción temporal" del bebé Emilio durante un fin de semana, Mariana Rodríguez, advirtió que los niños "no son un juego" y no deben de ser rechazados por las familias que los regresan al DIF.

Rodríguez Cantú, actual coordinadora de la Unidad Administrativa del gobierno estatal "Amar a Nuevo León" indicó que los pequeños no deben de ser rechazados por sus familias luego de que los recibieron para un acogimiento temporal de integración, la etapa previa a que se autorice la adopción.

Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León y esposo de Mariana Rodríguez, propuso la creación de un sistema de información para "visibilizar" a los menores que esperan ser adoptados, agregó que actualmente a nivel nacional existen 30 mil niños, niñas y adolescentes en diferentes centros DIF y Casas Hogares.

Durante la instalación de las mesas de trabajo para abordar la problemática de las adopciones y propuestas de solución, quedó de manifiesto que toda la controversia que desató la “adopción temporal” que por un fin de semana llevaron a cabo el mandatario estatal y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, sirvió como preámbulo para sensibilizar a la opinión pública y atraer atención sobre el tema.

Pocas solicitudes aceptadas

García Sepúlveda expresó en su mensaje que con el concurso del Poder Judicial, el Congreso y el gobierno estatal en sus respectivas competencias se van a tener que cambiar algunas leyes y procedimientos, ya que ahora los procesos de adopción en México son tardíos, tortuosos y lentos.

Actualmente, aseveró el gobernador, hay 30 mil niñas, niños y adolescentes en los centros DIF o casa-hogar esperando ser adoptados; pero de 2016 a 2021 el DIF nacional sólo aceptó 50 de 308 solicitudes, debido a que hay vacíos, antinomias legales entre las leyes federales y de los estados, que desincentivan y dificultan esta práctica porque hacen el procedimiento tardío y tortuoso.

Mencionó que hay casos de revictimización del menor que debe ir a varias instancias a volver a decir el abuso que se cometió en su contra, cuando podía ser una sola instancia y afirmó: “existe un alto índice de familias que regresan al niño o niña (al DIF) después de una acogida temporal (como fase pre-adoptiva) y luego no terminan el proceso de adopción. ¡Imaginen para ese niño o niña el suceso emocional!.

En el mismo tono, su esposa Mariana Rodríguez presentó ejemplos sobre situaciones que sufren algunos menores en el DIF Capullos, que obligan a cambios en las leyes, en las instituciones de los tres poderes y en la sociedad.

Niños devueltos al DIF

Citó la coordinadora de la Unidad Administrativa “Amar a Nuevo León” que en el DIF estatal hay 26 niños, niñas y adolescentes “disponibles para adopción”, de los cuales 16 ya están en integración familiar (en fase pre adoptiva de acogimiento temporal), y doce están todavía en el DIF-

Agregó que de los doce que están en la institución once tienen discapacidad y tres nunca se han ido a una integración familiar, “pero los nueve que sí se han ido ya han sido devueltos, unos una sola vez, otros hasta tres veces por diferentes familias”.

La esposa del mandatario estatal que fue duramente cuestionada por sacar a un niño de cinco meses por un fin de semana de DIF Capullos, para una “convivencia familiar”, enfatizó: “Tenemos qué hacer algo porque los niños no son un juego. Los niños no pueden ser rechazados de esa manera si ya fueron rechazados por su propia familia biológica, creo que también tenemos que trabajar con base en eso”.

Rodríguez Cantú comentó que hay 57 familias solicitantes de adopción de las cuales 46 no tienen hijos y de estas 46 sólo cuatro aceptan adoptar a un menor con discapacidad, y de las once familias que tienen hijos sólo una aceptaría adoptar a un menor discapacidad. Pero por igual ponen como “requisitos” que no tengan trastornos de tipo sexual y que no tengan “historia en sus vidas”.