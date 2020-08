"No somos criminales": Trabajadores de la salud marchan en Chiapas para exigir libertad de médico

CHIAPAS.-Cientos de trabajadores de la salud del estado de Chiapas marcharon este domingo para exigir la liberación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fue vinculado a proceso y cumple un arresto domiciliario acusado de abuso de autoridad.

Sus colegas y otros profesionales de la salud se manifestaron en la capital, Tuxtla Gutiérrez, para pedir justicia, que se aplique la ley y la libertad sin repercusiones para el médico.

La marcha inició en el Palacio de Gobierno, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, donde llevaron a cabo un mitin en favor de su compañero que actualmente enfrenta su proceso penal en libertad aunque la fiscalía estatal señaló que eso no significa que se hayan concluido las investigaciones en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, a inicios de julio, Grajales Yuca, en su calidad de servidor público, solicitó a familiares del político Miguel Arturo Ramírez equipo e insumos para tratar a pacientes de COVID-l9, cuando el hospital, según la Secretaría de Salud del Estado, contaba con los medicamentos y el equipo necesario.

En la marcha en Chiapas, los profesionales de la salud señalaron la falta de insumos y demandaron abastecer con medicamentos los hospitales del estado, además de contratar a personal capacitado, y mejorar el sistema de salud.

También denunciaron falta de equipo de protección personal para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en la entidad.

El presidente de la Asociación de Pediatría de San Cristóbal de Las Casas, Víctor Flóres Cruz, dijo a Efe que la acción "es para hacer conciencia en la población que nosotros también sentimos, también tenemos miedo de contagiar a nuestros familiares y el equipo que tenemos lo compramos nosotros".

Acusó que en los hospitales les entregan cubrebocas y equipo de baja calidad "y la mayoría de los compañeros invertimos parte de nuestro sueldo para comprar equipo de calidad que regularmente es caro".

En tanto, el médico Benjamin Condopo Domínguez denunció la falta de material, de recursos humanos e insumos a cumplir las actividades hospitalarias y pidió más pruebas para la COVID-19.

Ambos aseguraron que cientos de médicos son acusados injustamente por intereses políticos y exigieron un alto a la criminalización del personal del sector salud.

Otra marcha en apoyo de Grajales Yuca ocurrió en la Ciudad de México, la cual partió del Monumento a la Revolución y finalizó en el Zócalo capitalino.

En la manifestación capitalina se escuchó la voz de Grajales Yuca, quien por medio de un mensaje grabado desde Chiapas, destacó la labor del personal de salud.

"He sabido los diferentes casos en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos", dijo el médico procesado.

Señaló que a pesar los hechos que se han dictado en su contra es inocente. "Si bien no soy un héroe, lo mínimo que requiero es que se demuestre mi inocencia".

Los profesionales de la salud en la capital también exigieron la libertad del médico y llamaron a sus compañeros y a la ciudadanía en general a evitar que el personal de salud siga siendo agredido y valorar el trabajo que cumplen en los hospitales.

Además de las manifestaciones en Chiapas y Ciudad de México también se registraron protestas de trabajadores sanitarios en los estado de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco.